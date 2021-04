Corona Im Harz öffnen zwei Hotels wieder - Gäste müssen negativen Coronatest zeigen

Am Freitag (16. April) öffnen zwei Hotels in Sachsen-Anhalt wieder für Gäste. Warum der Hotelier Clemens Ritter von Kempski die Erlaubnis erhalten hat, dass in seinen zwei Hotels in Stolberg (Landkreis Mansfeld-Südharz) Urlauber aus ganz Deutschland einchecken dürfen.