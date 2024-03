Neuer Freizeitpark Mit Video: Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnet - mit Erdbeere, Bockwurst und Co.

Im sächsischen Döbeln, direkt an der A14, ist die sechste Filiale der Karls-Erlebnisdörfer eröffnet worden - die erste in Mitteldeutschland. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.