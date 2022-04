Lost Place aus DDR-Zeiten: Das Geheimnis des Glashauses

Aus der Glashütte in der Lausitz kamen die Flaschen, aus denen Millionen Schulkinder ihre Pausenmilch tranken. Heute ist das modernste DDR-Glaswerk Schauplatz von erotischen Fotosessions.

Haidemühl - Zur zweiten Pause wurde die Kiste mit den Erzeugnissen aus Haidemühl in die Klasse gestellt, überall in der DDR, in tausenden Schulen und zehntausenden Schulklassen. Millionen Kinder zogen den Stannioldeckel von ihrer Pausenmilch und tranken Erdbeer-, Vanille- oder Schokomilch.