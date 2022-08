Ein Tornado? Nach einem Unwetter im Kreis Wittenberg werden im Netz Fotos davon diskutiert. Wie Experten die Bilder werten und was sie für die Zukunft erwarten.

Dieses Bild, aufgenommen am 5. August nördlich von Wittenberg, ließ rätseln, ob es einen Tornado zeigt.

Wittenberg/MZ - Keine zwei Wochen ist es her, das ein Unwetter über Teile des Landkreises Wittenberg zog und nördlich der Stadt ein Bild von einer Wolkenformation entstand, die aus Sicht des Fotografen Hinweise auf einen Tornado gab. Obwohl dieser Verdacht von offizieller Stelle nicht bestätigt wurde, war das Wetterereignis in den sozialen Medien von Interesse. Die MZ hat nun Experten befragt, was sie von den Wolkengebilden halten und wie sie die „Wetteraussichten“ angesichts des sich verändernden Klimas einschätzen.