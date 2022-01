So warm war der  1. Januar 2022 in Sachsen-Anhalt lange nicht

Magdeburg. Der Neujahrstag in Sachsen-Anhalt war ungewöhnlich warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für viele Orte und Städte sogar Temperaturrekorde für diesen Tag - in einem Fall wurde sogar ein mehr als 70 Jahre alter Rekord übertroffen.

So wurden in Wernigerode im Harz 14,7 Grad (bisheriger Rekord: 14,5 Grad am 1.1. 1960) gemessen. In Seehausen in der Altmark waren es 12,9 Grad (Rekord: 11,3 Grad am 1.1. 2012), wie der DWD am Sonntag mitteilte.

Der 1. Januar in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg war so warm wie noch nie: 13,8 Grad wurden gemessen, der bisherige Rekord lag bei 12,8 Grad (2012).