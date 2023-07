Surfen in Frankreich, Camping an der Ostsee oder doch lieber All-Inclusive-Urlaub in der Türkei –seinen Sommerurlaub kann man ganz unterschiedlich verbringen. Was momentan im Trend ist und wie mit gestiegenen Preisen im Tourismusangebot umgegangen wird. Mehr dazu auch im Video.

Sommerferienbeginn am Donnerstag

Halle (Saale)/DUR - Bereits 2022 reisten die Deutschen fast so viel wie noch vor der Pandemie. Das geht aus der Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen hervor. Für 2023 wird erwartet, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt.

Dieses Gefühl hat auch Uwe Pflügner. „Die Deutschen haben das Reisen wiederentdeckt“, sagt der Agenturleiter des l’tur Reisebüros in Halle. Seine Kunden buchten für den Sommerurlaub hauptsächlich Flugreisen, hoch im Kurs als Reiseländer seien dabei Spanien, speziell Mallorca, und Griechenland. Aber auch die Türkei erlebe als Urlaubsziel wieder einen Aufschwung. Offenbar haben viele Menschen mit der Türkei zumindest als Urlaubsland gute Erfahrungen gemacht. „Das Hotelprodukt ist hervorragend und das wissen unsere Kunden noch von vor Corona“, sagt Pflügner.

Im Video: Urlaubszeit steht vor der Tür - die beliebtesten Reiseziele der Sachsen-Anhalter

Wo verbringen die Hallenser ihren Urlaub? Wir haben nachgefragt. (Kamera: Alexander Pförtsch, Bericht: Anna Lena Giesert)

Die Reisevorlieben kann auch Guido Borde, Inhaber des Reisebüros Borde in Wittenberg, bestätigen. Hinzu kämen bei ihm Kreuzfahrten im Mittelmeerraum und in Nordeuropa, die im Sommer gut gefragt seien.

Bei einer Straßenumfrage der MZ in Halle gaben die Befragten vor allem Reiseziele im Süden, wie beispielsweise Slowenien, Kroatien und Italien, an. Aber auch Ziele an Nord- und Ostsee wurden genannt. Bei den Aktivitäten sind sich die meisten einig: Es muss ans Wasser gehen! Dort wollen sie surfen, baden, Boot fahren und tauchen.

Umfrage: Jeder Vierte Deutsche macht Urlaub im eigenen Land

Laut einer Repräsentativbefragung der Stiftung für Zukunftsfragen planen 28 Prozent der Deutschen auch den Urlaub im eigenen Land. Diese Urlaubsziele werden aber mittlerweile kaum noch über Reisebüros gebucht, sondern eher auf Internetportalen, sagt Borde.

Überrascht ist Agenturleiter Pflügner über die Zusammensetzung der Reisegruppen. Neben Pärchen-, Kleinfamilien- und Partyurlaub wird bei ihm mittlerweile immer öfter der Großfamilienurlaub gebucht. „Generationsübergreifend fahren da Großeltern mit Kindern und Enkelkindern in den Urlaub“, sagt Uwe Pflügner, „das finde ich ganz klasse.“

Urlaub wird immer teurer - Schnäppchen immer schwerer zu finden

Und dabei wird das Reisen immer teurer. „Die Zeiten, in denen man für 199€ drei Tage Mallorca buchen konnte, sind vorbei.“, so Pflügner. Von circa 30 Prozent Preissteigerung in den Ferienzeiten spricht der Wittenberger Reisebüro-Inhaber Borde. Er bezieht sich dabei auf die Preise vor der Coronapandemie.

„Je nachdem wie kurzfristig gebucht wird, sind es auch mal 50 Prozent“, so Borde. Er betont aber auch, dass es außerhalb der Hauptreisezeit noch möglich sei, auf die gewohnten Preise zu stoßen: „Wenn der Kunde flexibel ist, können wir noch ein paar Schnäppchen finden.“

Gebucht werden trotzdem viele Reisen, Pflügner vermutet, weil so lange auf Reisen ohne Einschränkungen verzichtet werden musste. Guido Borde ergänzt, dass die Kunden lieber das Reiseziel oder die Reisezeit anpassen, als gar nicht zu reisen. „In den eigenen vier Wänden wollen die meisten ihren Urlaub nicht verbringen“, so Borde.

Bei Fernreisen halten sich viele Urlauber in diesem Jahr übrigens noch zurück. Die Nachfrage in den Reisebüros zeigt aber, dass ab nächstem Jahr der Jahresurlaub auch wieder öfter in weiter Ferne verbracht wird.