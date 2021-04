Sonniger Tagesbeginn wird zu Novemberwetter in Sachsen-Anhalt

Im Tageverlauf wird das Wetter in Sachsen-Anhalt zunehmend ungemütlich. AmNachmittag ist Schneefall möglich. Es wird wieder kalt.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird nach einem sonnigen Start am Dienstag wieder winterlich.

Leipzig. Der Dienstag in Sachsen-Anhalt beginnt freundlich mit viel Sonne, aber kühl. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, klettern die Tageshöchstwerte nur auf bis zu elf Grad in den tieferen Lagen. Im Bergland erreichen die Temperaturen je nach Höhenlage maximal ein bis sieben Grad. Bis zum Nachmittag wechseln sich Sonne und Quellwolken ab. Am Nachmittag gibt es verbreitet örtliche Schauer mit Schnee, Schneeregen oder Graupel. Auch einzelne Gewitter sind möglich.

Die Nacht wird zunehmend trocken und frostig mit Tiefstwerten bis zu minus drei Grad in tieferen Lagen und bis zu minus fünf Grad im Bergland. Der Mittwoch wird wieder freundlich und kühl mit einzelnen Schauern.