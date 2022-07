Innovative Mikrohotels Übernachten in umgebauten Seefrachtcontainern: Roatels erobern die Autobahnen

Mikrohotels aus umgebauten Seefrachtcontainern sollen bald in ganz Deutschland stehen. Eines der ersten Modelle jener „Roatels“ ist seit Anfang des Jahres in Schopsdorf bei Genthin in Betrieb.