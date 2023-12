Weihnachten steht bald vor der Tür. Für das richtige Feiertags-Feeling sollte Schnee jedoch nicht fehlen. Bislang sah es damit nicht schlecht aus. Wie steht es also um weiße Weihnachten 2023 in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg/DUR/awe/us/acs - Schnee zum Weihnachtsfest: Eine Wettererscheinung, die schon sehr lang zurückliegt und die Frage aufwirft: "Wann gab es zuletzt einen Spaziergang im Schnee an den Weihnachtsfeiertagen?" und "Wie steht es um eine weiße Weihnacht für dieses Jahr?"

Wetter zu Weihnachten 2023: Schnee an Feiertagen ist möglich

Weiße Weihnachten ist in Ostdeutschland laut dem 42-Tage-Wetter-Trend von wetter.de in diesem Jahr durchaus möglich. Zwar sieht es in den Tagen kurz vor Weihnachten mit Temperaturen von über 10 Grad und reichlich Regen erst einmal nicht nach Schnee aus. Doch kurz vor Heiligabend sollen die Temperaturen wieder fallen und sich dem Gefrierpunkt nähern.

Nachts gibt es leichten Frost. Niederschlag könnte sich bei den kalten Temperaturen schnell in Schnee umwandeln. Zwar dürften große Mengen nicht fallen. Mit ein bisschen Glück könnte es aber über den Jahreswechsel hinaus weiß bleiben.

In der ersten Januarwoche steigen die Temperaturen wieder, sodass es mit der leicht verschneiten Landschaft schnell zu Ende geht. Laut Wetter-Langzeitprognose kommt dann jedoch ein Kälte-Hammer. Ab dem 9. Januar fallen die Temperaturen auf bis zu -10 Grad.

Weiße Weihnacht? Milde Temperaturen an Heiligabend

Auch laut Deutschen Wetterdienst ist Schnee an Weihnachten möglich. Laut dem Wetterdienst steigt der Niederschlag kurz vor Heiligabend an, gleichzeitig fallen die Temperaturen, teilweise unter 0 Grad.

Weiße Weihnachten 2023 sind nicht unwahrscheinlich. Es bleibt also spannend, ob in Sachsen-Anhalt dieses Weihnachten der ein oder andere Schnee-Spaziergang möglich sein wird.

Schnee an Weihnachten: Besonders schneereicher Winter zuletzt 2010

Ein besonders schneereiches Weihnachtsfest gab es in Sachsen-Anhalt zuletzt im Jahr 2010. So maß der Deutsche Wetterdienst am 25. Dezember an den Wetterstationen Eisleben-Osterhausen 30, Wittenberg-Straach 40, Magdeburg 19, Querfurt 30, Köthen 20, Wernigerode 16, Halle-Döllnitz 23 und in Oberharz am Brocken-Elend sogar 60 Zentimeter Schnee. In den vergangenen Jahren nahm der Schneefall immer weiter ab.

In den Jahren 2014 und 2016 wurden auf dem Brocken, bei 1141 Meter Höhenlage, lediglich drei beziehungsweise vier Zentimeter Schnee gemessen. Im Flachland blieb es Weihnachten dann grau statt weiß - meist mit Temperaturen im deutlichen Plus-Bereich.