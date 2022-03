Temperatursturz in Sachsen-Anhalt: Hier droht jetzt sogar Schnee

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Das frühlingshafte Wetter legt in Sachsen-Anhalt in dieser Woche eine Pause ein. Nach einem sonnigen Montag kühlt es sich bis zur Wochenmitte deutlich ab. Das ist die aktuelle Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Aktuelle Wettervorhersage des DWD für Sachsen-Anhalt

Der Montag zeigt sich nach Auflösung einzelner Nebelfelder heiter, nur in der Altmark bleibt es zunächst bedeckt. Im Tagesverlauf ist mit Höchsttemperaturen zwischen 14 Grad in der Altmark und 19 Grad im Süden zu rechnen. Im Harz klettern die Temperaturen auf 11 bis 16 Grad. Es bleibt trocken.

In der Nacht zum Dienstag ist es teils stark bewölkt, von Norden her ist vereinzelt mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad und erreichen am Dienstag Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad, dazu vereinzelt etwas Regen. In der Nacht zum Mittwoch können die Temperaturen zum Teil bis unter den Gefrierpunkt fallen, im Süden wird Regen erwartet.

Schnee und überfrierende Nässe im Harz erwartet

Der Mittwoch bleibt in den meisten Gebieten niederschlagsfrei, im Burgenlandkreis kann es immer wieder zu Schauern kommen. Dafür sinken die Temperaturen weiter: Mit Tageshöchsttemperaturen von 5 bis 9, im Harz 1 bis 5, auf dem Brocken -1 Grad deutlich kühler als bisher.

In der Nacht zum Donnerstag werden im Süden leichte Niederschläge erwartet, bis ins Tiefland zunehmend als Schnee. Im Harz kann es auf den Straßen glatt werden. Der Donnerstag selbst bleibt trocken, aber deutlich zu kühl. In der Nacht zum Freitag warnt der DWD erneut vor Glätte und überfrierender Nässe im Harz. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt.