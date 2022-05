Wie ein mittelalterliches Dorf in Sachsen-Anhalt Touristen anlocken soll

Coswig/MZ - Wer in den vergangenen Wochen an der Marina unterwegs war, hat von der Elbe aus gesehen sicher schon die Baustelle entdeckt, die sich auf dem Hügel hinter dem Campingwagenstellplatz erstreckt. Aus der Ferne aber ist nicht viel zu erkennen. Selbst wer näher herankommt, kann zumeist nicht sofort definieren, was hier entsteht. Es könnte sicherlich jederzeit als Theaterbühne dienen oder als Kulisse in einem Fernsehfilm und erinnert vielleicht auch einen Moment lang an aufwendige Themen- und Kulissenbauten, mit denen die großen Vergnügungsparks aufwarten. „Was hier entsteht, ist einzigartig in Europa“, erklärt Ron Krauthahn, „So etwas gibt es noch nicht.“