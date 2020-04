Die Polizei fährt auf der Peißnitz in Halle/Saale Streife. Der beliebte Park am Ufer der Saale ist bei frühsommerlichen Temperaturen am Abend vor Ostern nur wenig frequentiert. In Sachsen-Anhalt wie in weiteren Bundesländern gelten Ausgangsbeschränkungen, um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa