Trebitz unter Schock: Kicker nach Teamberatung in Klinik eingeliefert - Partie abgesagt

Wittenberg/MZ - Das mit Spannung erwartete Kreis-Derby in der Fußball-Landesliga ist am Sonntag kurz vor dem Anstoß abgesagt worden. Bei einem Trebitzer Spieler traten während der Mannschaftsbesprechung in der Kabine plötzlich akute gesundheitliche Probleme auf, informiert Kembergs Sportwart Stefan Kohnert auf MZ-Anfrage. Krankenwagen und Notarzt mussten gerufen werden.

„Die Trebitzer standen so unter Schock, dass wir uns auf eine Absage geeinigt haben. Beide Vereine suchen jetzt einen neuen Termin“, so Kohnert. Eine Neuansetzung noch im November hält Marvin Richter für möglich. „Wir wünschen dem Trebitzer Spieler gute Besserung. Die Gesundheit ist das Wichtigste. Deshalb habe ich auf Anfrage der Schiedsrichterin auch der Absage sofort zugestimmt“, berichtet der Übungsleiter der MZ. „Der Spieler ist zur Beobachtung im Krankenhaus. Er ist auf dem Weg der Besserung“, informiert am Sonntagabend Staffelleiter Dietmar Bebber die MZ. Nach seinen Angaben soll das Derby am 27. oder 28. November nachgeholt werden. In der Verbandsliga rollte am Sonntagnachmittag der Ball.

Piesteritz - Preussen 0:3

Der FC Grün-Weiß Piesteritz hat dabei ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt vor 68 Zuschauern deutlich verloren. Dabei starten Gastgeber verheißungsvoll. Michael Müller hat die erste Chance (2. Minute). Aber auch die Gäste aus der Landeshauptstadt haben in der Anfangsphase ihre Möglichkeiten. Ian Streißenberger (3.) und Steve Röhl (13.) können ihre Aktionen aber nicht krönen. Nach der Pause haben die Magdeburger durch Tom Kupke die erste Chance (55.). Röhl erzielt schließlich mit seinem sechsten Saisontreffer das nicht unverdiente 1:0 für die Preussen. Tom Saager erhöht auf 2:0 (80.), und Daniel Zoll verwandelt einen Freistoß direkt zum 3:0 (85.).

Elster - Barleben 1:0

Der eingewechselte Pitt Schultz erzielt am Sonntag das goldene Tor für Elster vor 75 Fans (78.).