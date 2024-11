Trump ist zurück: Neuer US-Präsident könnte Wirtschaft in Sachsen-Anhalt schaden

Magdeburg. - Nach dem überraschend deutlichen Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl plädieren Politiker in Sachsen-Anhalt dafür, die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu reduzieren. „Für die Sicherheit in Europa müssen Deutschland und die EU mehr Verantwortung übernehmen“, meint Marcus Faber, Stendaler FDP-Politiker und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Es sei im eigenen und auch im amerikanischen Interesse, wenn man in der Zukunft eigenständiger werde.