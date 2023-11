"Wir sind das absolut krasseste Team im Halbfinale von 'The Voice'", sagen Bill und Tom Kaulitz, die mit dem Hallenser Niclas "Fischi" Scholz und weiteren vier Talenten im Halbfinale von "The Voice of Germany" 2023 stehen. Wer schafft den Sprung ins Finale der Sat. 1-Castingshow?

Der Hallenser Niclas Scholz, genannt „Fischi“, will zusammen mit den Kaulitz-Brüdern „The Voice of Germany“ rocken.

Köln/Halle (Saale) - Niclas "Fischi" Scholz aus Halle ist die Stimme Sachsen-Anhalts in der 13. Staffel von "The Voice of Gemany". Der Hallenser hat es tatsächlich geschafft - er steht im TVOG-Halbfinale, einer der bekanntesten Casting-Shows im deutschen Fernsehen.

Der 22-jährige Sänger mit der markant kratzigen Stimme, der hauptberuflich als Kfz-Mechatroniker in einer Autowerkstatt bei Halle arbeitet, steht am 1. Dezember im Halbfinale der Show.

Nach den drei Runden der Teamfights stehen die 12 Halbfinalisten inzwischen fest. Das Studiopublikum hat entschieden, wer im Halbfinale der 13. Staffel "The Voice of Germany" gegeneinander antreten muss.

Ein kurzer Videogruß aus Berlin von "Fischi" Scholz. Am Freitag steht der Hallenser im Halbfinale bei "The Voice of Germany". (Bericht: Anna Lena Giesert)

Während Team Giovanni Zarella nur mit Desirey in die Liveshow einzieht, haben Bill und Tom Kaulitz gleich fünf Talente am Start. Neben Niclas "Fischi" Scholz bringen die Coach-Zwillinge auch Joel, Naomi, Marc, und Malou mit. Mit dieser Teamgröße haben Bill und Tom gute Chancen auf den Sieg.

The Voice of Germany 2023: Die Entscheidung naht

Für Team Ronan Keating gehen zwei Talente ins Halbfinale. Egon und Emely haben sich in den Teamfights bis zum Ende im "Hot Seat" halten können. Coach Ronan ist immens stolz auf seine zwei talentierten Schützlinge.

Die vier Talente Joy, Kim, Danilo und Finja vertreten Team Shirin David im Halbfinale. Shirin ist sehr stolz, so selbstbewusste Talente dabei zu haben.

Videobeitrag vom 24.11.23: Bei Fischi im Probenraum wurde es laut. Der Sänger aus Halle verrät im Interview, wie es ist, in einer TV-Show wie "The Voice of Germany" aufzutreten. (Bericht: Anna Lena Giesert)

Lesen Sie auch: Mit Video: Fischi aus Halle begeistert bei The Voice of Germany: Ein Rocker erobert Deutschland

Mit Leon "Ezo" Weick stößt ein weiterer Konkurrent hinzu. Der Gewinner von "The Voice Rap by CUPRA" zieht zusammen mit seinem Coach Kool Savas ebenfalls in die Liveshow am Freitag ein.

Von den insgesamt 13 Halbfinalisten schaffen es jedoch nur die besten fünf Talente ins Finale. Die Zuschauer der beiden Liveshows bestimmen, wer weiterkommt und wer am Ende "The Voice of Germany" gewinnt. Der Sieger wird dann im Finale am 8. Dezember 2023 gekürt.

Niclas "Fischi" Scholz - so schaffte es der Hallenser ins "The Voice"-Halbfinale

Für den Hallenser Niclas "Fischi" Scholz erfüllte sich bereits in der ersten Runde bei den "Blind Auditions" der Traum aller „Voice“-Kandidaten - seine Performance überzeugte alle Coaches derart, dass alle beherzt auf die Buzzer schlugen. Der rockende Hallenser konnte demnach wählen - und entschied sich schließlich für die bekannten Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz als Coaches.

Shirin David, Giovanni Zarrella und Ronan Keating buhlten umsonst um die Gunst des Hardrockers "Fischi", der einen umjubelten Auftritt abgeliefert hatte.

Vor dem Halbfinale steigt in Fischis Umfeld die Spannung ins Unermessliche. Neben Mutter Katrin und dem Rest der Familie gönnen natürlich auch die Kollegen ihm den Einzug ins Finale. Im Autohaus Fritz in Oppin, seinem Arbeitgeber, ist die Stimmung super. „Wir stehen alle voll hinter Niclas“, sagt Lutz Fritz, Chef der Autowerkstatt im Saalekreis bei Halle.

Rockband Blacktane aus Halle in guter alter Old-School-Tradition

Und auch wenn" Fischi" am Ende nicht ins Finale einziehen sollte, so wird für den Hallenser die Welt nicht untergehen: Seinem Hobby, der Musik, wird "Fischi" gewiss treu bleiben.

Seit 2019 bilden Schlagzeuger Lucas Zehler, die Gitarristen Niclas Florstedt und Paul Bonacker, Bassist Paul Mittelbach und Sänger Niclas Scholz die hallesche Band Blacktane, die Rock aus eigener Produktion zum Besten gibt. Im Zweifel halt auch ohne eine offiziell gekürte "Voice of Germany".