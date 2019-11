In Halle wurde eine Pizzaria überfallen. Symbolfoto: Anja Guse

In Halle hat ein Mann eine Pizzaria mit einer Pistole überfallen. Der Täter ist auf der Flucht.

Halle (dpa) l Ein unbekannter Mann hat in Halle eine Pizzaria mit einer Pistole überfallen. Der maskierte Täter betrat am späten Sonntagabend das Geschäft und forderte mit vorgehaltener Pistole von den Angestellten Bargeld, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Anschließend griff er selbst in die Kasse und floh mit der Beute.