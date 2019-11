Dieses Bild bietet sich in Magdeburg wieder ab Montag, dem 25. November: Der Alte Marktplatz, eingehüllt in Weihnachtsdekoration und Lichterketten. Archivfoto: Tom Wunderlich

Glühwein, Lichterdeko, Chöre - zur neuen Weihnachtsmarktsaison fragen wir, worauf sich unsere Leser am meisten freuen.

Magdeburg l In wenigen Tagen öffnen wieder die Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland. Schon am 25. November werden Dauermärkte in Magdeburg und Halle geöffnet, bis zum Weihnachtsfest (und teilweise darüber hinaus) folgen weitere Märkte in ganz Sachsen-Anhalt.



Auch 2019 stellt die Volksstimme wieder ausgewählte Weihnachtsmärkte in einer großen Übersicht vor. Diese erscheint am 29. November - pünktlich zum ersten Adventswochenende - doch zunächst wollen wir unsere Leser fragen:



Was darf bei keinem Weihnachtsmarkt-Besuch fehlen? Wo gibt es die schönsten Märkte? Und was ist bei aller Weihnachtsstimmung eigentlich überflüssig?



Hier geht es zur Umfrage