Nach dem schweren Lkw-Unfall mit zwei Toten und mehreren Explosionen bleibt die Autobahn A2 bei Burg in Richtung Magdeburg noch mindestens bis Samstag gesperrt. Durch Feuer und Explosionen wurde die Fahrbahn schwer beschädigt.

Magdeburg/vs/DUR - Nach dem schweren Lkw-Unfall mit zwei Toten und mehreren Explosionen bleibt die Autobahn A2 bei Burg in Richtung Magdeburg noch mindestens bis Samstag gesperrt. "Momentan laufen weiterhin mit höchster Priorität die Reparaturarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Hannover“, so die Autobahn GmbH

Unfall auf A2 bei Burg: Über 200 Quadratmeter Fahrbahn zerstört

„Auf ungefähr 40 Metern Länge wurden mehr als 250 Quadratmeter Betonfahrbahn stark beschädigt. Diese wurden vollständig bis auf über 30 Zentimeter Tiefe herausgestemmt und werden nun sukzessive mit Schnellbeton verfüllt", heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag.

Lesen Sie auch: Feuerwehrmann berichtet über Explosionen im Sekundentakt

Anschließend müssen laut Autobahn GmbH noch Fugen geschnitten und vergossen werden, ehe abschließend bis auf 60 Zentimeter Tiefe Erdreich ausgehoben und ersetzt wird.

Der Brand hat auf der A2 starke Spuren hinterlassen. Foto: Autobahn GmbH

"Die Schäden in dem 40-Meter-Abschnitt befinden sich im Bereich der mittleren und rechten Fahrspur, jeweils an mehreren Stellen. Der Schnellbeton wird zum Verfüllen eingesetzt. Fahrbahnschäden nach Unfällen sind nicht ungewöhnlich, der Schaden nun auf der A2 bei Burg-Ost ist es aufgrund des Umfangs und des Ausmaßes der Reparaturen allerdings schon", erklärt Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH auf Nachfrage.

Lesen Sie auch: A2 wegen schwerer Unfälle im Fokus der Polizei

Es handle sich zwar um eine Notreparatur, aber keine notdürftige Reparatur. Man gehe bewusst in die Tiefe bei den Arbeiten, damit der Autobahn-Abschnitt wieder vollumfänglich genutzt werden kann.

Lesen Sie auch: Tödlicher Unfall auf A2: Unfälle auf Umleitungsstrecken sorgen für weiteres Chaos

Zwei Tote bei Unfall auf der A2

Bei einem schweren Unfall mit mehreren Lkw waren am Dienstag zwei Menschen gestorben. Dort war nach ersten Erkenntnissen ein Lkw in ein Stauende gefahren und hatte eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Polizei konnte am Donnerstag noch keine Aussagen zur Unfallursache machen.

Auf der A2 ist es zu einem schweren Unfall gekommen, der mitunter Verkehrschaos zur Folge hat. (Bericht/Kamera: Marco Papritz, Manuela Langner, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Bei dem Unfall wurden mehrere Lkw ineinander geschoben. Ein Lkw, der mit Hochdruckbehältern voller Lachgas beladen war, habe einen Zusammenstoß nicht verhindern können und fuhr in die Unfallstelle. Es brach ein Feuer aus, Zeugen berichten von mehreren Explosionen. Auch Giftstoffe wurden freigesetzt.

Video: Burger Innenstadt zu eng für Laster (Kamera: Redaktion Burg, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Bis zum Mittwochabend blieb die A2 komplett gesperrt, was in mehreren Orten im Jerichower Land zu einem Verkehrschaos führte. Unter anderem ignorierten mehrere Lkw-Fahrer die offiziellen Umleitungsstrecken und fuhren sich in den engen Straßen von Burg fest.

Am Mittwochabend konnte die Autobahn zumindest in Richtung Berlin wieder freigegeben werden.