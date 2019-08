Ein Siebenjähriger ist in Merseburg vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus.

Merseburg (vs) l Ein siebenjähirger Junge ist am Montag in Merseburg vom Balkon gestürzt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Junge gegen 7.25 Uhr vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Otto-Lilienthal-Straße aus der vierten Etage. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei der Siebenjährige vor Ort gestorben.

Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen von einem tragischen Unglück aus und haben die Ermittlungen aufgenommen.