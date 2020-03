Die Autobahn 2 ist nach einem schweren Unfall zwischen Lostau und Magdeburg Rothensee vollgesperrt.

Magdeburg (dt) l Die A2 ist am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Lostau und Magdeburg vollgesperrt worden. Wie die Polizei via Twitter mitteilt, gab es einen Unfall mit Lastern und mehreren Autos.

Wie lange die Sperrung andauern wird, ist laut Polizei noch unklar. Es wird darum gebeten, an die Rettungsgasse zu denken. Zudem sollten ortskundige Fahrer das Gebiet weiträumig umfahren. Die empfohlene Umleitung Richtung Magdeburg laut Polizei: B1, Möser, Gerwisch, Heyrothsberge, Berliner Chaussee, Brückfeld, B71, B189, Barleben.