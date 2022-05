Vergewaltigt und erwürgt: Wer ermordete 2014 die Joggerin Mariya in Halle? (mit Video)

Am 6. Februar 2014 ging die 29-jährige Mariya Nakovska wie so oft auf der Peissnitz in Halle joggen. Doch an diesem Abend lauerte ihr ein Unbekannter auf, Die Bulgarin wurde vergewaltigt und dann erwürgt. Bis heute sucht die Polizei nach dem Täter.

Halle (Saale) - Am Abend des 6. Februar zieht die 29-jährige Mariya Nakovska die Tür hinter sich zu und beginnt ihre allabendliche Joggingtour am Hochhaus am Campus Weinberg in der Kurt-Mothes-Straße. Dort teilt sich die junge Frau mit einigen Kommilitonen eine Wohnung. Wie Ermittler später durch den Einsatz spezieller Mantrailer-Hunde aus Thüringen rekonstruieren, nimmt sie auch an diesem Tag ihre Stammroute am Rande des Freizeitgebietes „Peißnitz“. Bekleidet ist sie mit einem rosafarbenen Laufshirt, darüber trägt sie eine dunkle Steppjacke.

Der Fall Mariya Nakovska. Video: Kamera: Linda van Bui und TV Halle/Schnitt: Samantha Günther

Um 21.36 Uhr ruft sie ihre Radio-App auf dem Handy auf und hört über Kopfhörer Musik. Der Abendhimmel ist nur teilweise bedeckt, bei verhältnismäßig milden Temperaturen, um etwa fünf Grad Celsius. Ideal für eine Joggingrunde.

Mord an Mariya Nakovska in Halle - die 29-Jähige war offenbar ein Zufallsopfer

Gesehen wird die 1,66 Meter große und 57 Kilogramm schwere Frau dabei offenbar nicht. Auf dieser Runde, ausgerechnet an der dunkelsten Stelle, begegnet die junge Frau ihrem späteren Mörder. Sie dürfte ein Zufallsopfer sein, davon ist Halles Leitende Oberstaatsanwältin, Heike Geyer, auch heute noch überzeugt.

Die 29-Jährige studiert Betriebswirtschaft an der Martin-Luther-Universität und steht kurz vor dem Abschluss. Noch ein knappes Jahr, dann könnte die Bulgarin ihr Zeugnis in der Tasche haben. Sie spricht sehr gut Englisch, Russisch und Deutsch, ist sportlich, holte früher nationale Medaillen im Orientierungslauf, wird später die Mitteldeutsche Zeitung in Halle recherchieren. Die junge Frau wuchs in Pleven, einer 100.000-Einwohner-Stadt etwa 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Sofia entfernt, auf. Erst mit Anfang 20 zog sie an die Saale.

Möglicher Tatort im Mordfall Mariya Nakovska in Halle war damals unbeleuchtet

Mariya, die von ihren Freunden oft nur „Mary“ genannt wird, genießt das Leben in der Stadt an der Saale. Im Café „Roter Horizont“ ist sie Stammgast, soweit es das knappe Budget eben hergibt. Um sich etwas Geld dazuzuverdienen, jobbt sie als Garderobiere und Kellnerin im damaligen Maritim-Hotel in Halle.

Mariya läuft auf einem betonierten Verbindungsweg zwischen Peißnitzstraße „Ziegelwiese“ und Robert-Franz-Ring der „Würfelwiese“. Es dürfte an dieser Stelle nach 21 Uhr dunkel gewesen sein. Eine Straßenlampe gibt es nur am Anfang des Weges, der Rest der etwa 400 Meter langen Strecke ist unbeleuchtet. Ein Zustand, der damals der Stadtverwaltung wohl bekannt war. Viele Hallenser haben diesen Weg deshalb wohl auch gemieden, die 29-Jährige aber nicht. Sie ahnt nicht, dass ihr auf diesem Weg eine tödliche Gefahr droht.

Ungelöster Mordfall Mariya Nakovska in Halle: War das Opfer zur falschen Zeit am falschen Ort?

Wer an diesem Abend die Joggerin schließlich überfällt, vergewaltigt und ermordet, ist bis heute unklar. Spezialisten des Landeskriminalamtes für die operative Fallanalyse (OFA) – auch Profiler genannt – meinen, dass ihr Mörder sehr wahrscheinlich nicht planmäßig, sondern aufgrund einer sich bietenden Gelegenheit zugeschlagen hat. Der damalige Staatsanwalt Klaus Wiechmann meint etwa ein Jahr nach der Tat, dass es ein anderer Jogger, Spaziergänger oder einfach nur jemand war, der irgendeiner Frau auflauerte. Mariya dürfte demnach nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein.

Die Ermittler finden später die Stelle auf der Strecke, an der ihr Mörder sie sehr wahrscheinlich von hinten zu Boden wirft, sich an ihr vergeht und erwürgt. Der pinkfarbene Kopfhörer bleibt zurück. Einige Meter weiter wird auch ihr Handy entdeckt. Darauf befindet sich ein Fingerabdruck. Er kann aber weder Mariya noch ihren Freunden zugeordnet werden.

Ungelöster Mord an Mariya Nakovska in Halle - Leiche wird am Neuwerk in der Saale entdeckt

Nach der Tat wirft der Unbekannte sein Opfer in den Mühlgraben. Die Tote treibt bis an eine Stelle in der Nähe eines Steges unterhalb der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Parallel dazu verläuft die Straße „Neuwerk“. Nach dieser wird später auch die zwischenzeitlich 13-köpfige Sonderkommission benannt. Deren Leiter sagt im Oktober 2014 in einem Zeitungs-Interview: „Wir gehen davon aus, dass er (der Täter) sich in Halle ausgekannt hat, eventuell sogar aus der Stadt stammt und nicht zufällig am Tatort war, ihn also kannte. Und wir gehen davon aus, dass er zwischen 20 und 40 Jahre alt ist.“

Am Verbindungsweg zwischen Peißnitzstraße (Ziegelwiese) und Robert-Franz-Ring (Würfelwiese) in Halle soll der Tatort für den Mord an Mariya Nakovska gewesen sein. Foto: Bauer

Ein Spaziergänger findet am 7. Februar 2014 die Leiche, bäuchlings im Wasser treibend. Der hinzugerufene Notarzt erkennt zunächst keine Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten. Dass die Leiche von der Hüfte ab entkleidet ist, erklärt sich der Mediziner mit der Strömung in dem Gewässer. Weil die Tote keine Papiere dabei und noch niemand eine Vermisstenanzeige erstattet hat, bleibt sie zunächst mehrere Tage nicht identifiziert. Die Staatsanwaltschaft lässt die Leiche in der Rechtsmedizin untersuchen. Erst dabei werden eindeutige Würgemale gefunden. Eine männliche Fremd-DNA kann außerdem am Körper gesichert werden. Wiechman erklärt ein Jahr danach: Die anfangs falsche Einordnung habe „nicht zu Ermittlungsverlusten geführt“.

Ungelöster Mord an Mariya Nakovska in Halle: Polizei untersucht mehr als 2500 Speichelproben

Mit der Einordnung zum Mord setzen die Ermittler alles daran, den Fall schnell aufzuklären. Es ist zu diesem Zeitpunkt das schwerste Verbrechen der letzten Jahre in Halle. Polizisten durchkämmen mit Unterstützung der Landesbereitschaftspolizei die Gegend, befragen Passanten und andere Jogger. Die Ermittlungen werden auch auf das Umfeld in der Martin-Luther-Universität, den Kommilitonen und der Kneipenszene von Halle ausgeweitet. Für Hinweise wird sogar ein Anrufbeantworter mit einem Ansagetext in bulgarischer Sprache geschaltet.

Mehr als 4600 Personen werden im Zusammenhang mit den Ermittlungen, einschließlich diverser Hinweisgeber befragt. Doch keine der Angaben bringt eine Spur.

Bei einer Funkzellenauswertung werden zudem Tausende Telefondaten überprüft und Zeugen, die offensichtlich in der Nähe waren, angerufen und befragt. Die Soko „Neuwerk“ bittet im Laufe der Ermittlungen mehr als 2500 Männer zu einem Speicheltest. Nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin sind damals auch auf dem Wege von Rechtshilfe-Ersuchen DNA-Proben von Männern unter anderem aus der Schweiz, Russland und Polen genommen worden. Die Wenigen, die nicht zum freiwilligen Speicheltest erschienen, wurden anderweitig auf eine mögliche Tatbeteiligung überprüft.

Die Menschen in Halle zeigten nach dem Mord an Mariya Nakovska in Halle große Anteilnahme. Sie legten Blumen nieder und errichteten einen Gedenkstein. Foto: Meinicke

Doch bis zum heutigen Tag gibt es keine Übereinstimmung mit der sichergestellten DNA. Anfang Mai 2014 setzt die Polizeibehörde in Halle für Hinweise eine Belohnung von 10.000 Euro aus, die zur Ergreifung des Täters führen.

Ulrike Diener von der Polizeiinspektion Halle: „Wir hatten es damals auch mit zahlreichen Öffentlichkeitsfahndungen, beispielsweise in Sendungen wie Aktenzeichen XY... ungelöst, im November 2014 und mehrfach in der MDR-Sendung Kripo-Live versucht.“ Aber auch das erbrachte nicht die erhoffte heiße Spur.

Ermittlungen im Mordfall Mariya Nakovska in Halle: Von Bedeutung könnte dieser Schlüsselanhänger des Opfers sein, der bis heute spurlos verschwunden ist. Besonders auffällig ist der lilafarbene Stoffhase, welcher an einem schwarzen Band mit der Aufschrift „pimkie“ hing. Foto: Polizei

Eine bis heute ungeklärte Frage ist auch der Verbleib des verschwundenen Wohnungsschlüssels mit einem lilafarbenen Stoffhasen, an einem schwarzen Band mit der Aufschrift „pimkie“. Diesen könnte der Täter an sich genommen und später irgendwo entsorgt haben.

Mord an Mariya Nakovska in Halle: Nach acht Jahren gibt es keinen Ermittlungsansatz mehr

Jetzt, mehr als acht Jahre nach der Tat, gibt es für die Staatsanwaltschaft keinen neuen Ermittlungsansatz mehr. Sollte allerdings eine DNA-Spur in der europaweiten Datenbank irgendwann zu einem Treffer führen, könnte der Fall doch noch gelöst werden. Mord verjährt nie.

Am Mühlgraben ist eine Gedenkstelle eingerichtet worden. Hunderte Hallenser zeigten damals ihre Anteilnahme, Blumen und Kerzen wurden niedergelegt, in der Marktkirche gab es eine Trauerfeier. Um die Überführung der Leiche in Mariyas Heimatland zu finanzieren, sammelten Freunde Spenden. Am 9. März 2014 erfolgte die Beisetzung in Bulgarien.