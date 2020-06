In Halle ist ein Kind aus dem Fenster gestürzt. Es wurde dabei schwer verletzt.

Halle (dpa) l Beim Sturz aus einem Fenster ist ein Kleinkind in Halle schwer verletzt worden. Der zweijährige Junge fiel am Montagabend in Halle-Neustadt aus dem Fenster einer Wohnung im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Eltern des Jungen hatten sich im Nachbarzimmer aufgehalten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.