Uniklinik-Neubau: Rechnungshof warnt vor Schuldenfalle in Magdeburg

Magdeburg. - Der Landesrechnungshof betrachtet die Finanzierung des Neubaus der Magdeburger Uniklinik weiterhin mit großer Skepsis. Kritisiert wird von der Behörde, dass es keinen Plan für die Tilgung des für das Projekt nötigen Darlehens in Höhe von einer Milliarde Euro gibt. Im Kernhaushalt sei dafür bisher kein Posten vorgesehen. Das Geld wird dabei zunächst an die für den Neubau zuständige Projektmanagement Sachsen-Anhalt GmbH (IPS) ausgelagert. Es fließt in jährlichen Tranchen.