Magdeburg. - 28 Unternehmen in Sachsen-Anhalt können aufatmen. Sie erhalten doch noch Geld aus dem Förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Das Bundesfinanzministerium hatte einen Teil des Programms in Höhe von 50 Millionen Euro im Zuge der Haushaltssperre eingefroren, nun aber die Freigabe erteilt. Dies teilt Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) mit. „Am Donnerstagabend habe ich die Nachricht erhalten, dass die Sperre für die GRW-Förderung aufgehoben worden ist“, so Schulze.