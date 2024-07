Auch am 11. Juli drohen in Sachsen-Anhalt wieder Gewitter. Am Wochenende wird es kühler.

Am Donnerstag drohen Gewitter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Donnerstag wird es in Sachsen-Anhalt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erneut bewölkt. Vereinzelt seien auch Schauer und Gewitter möglich. Lokal drohen Starkregen, Hagel und Sturmböen, heißt es.

Bisher wenig Sommerwetter in Sachsen-Anhalt: Viele Gewitter

Die Höchsttemperatur liegt bei bis zu 28 Grad, so der DWD. In der Nacht zum Freitag gebe es kaum Schauer bei geringer Bewölkung. Örtlich könne Nebel entstehen.

Auch am Freitag drohen örtliche Schauer und Gewitter. In der Nacht zu Samstag bleibe es bedeckt. Am Wochenende gibt es laut DWD vereinzelte kleinere Regenschauer. Die Höchsttemperaturen sinken auf maximal 22 Grad am Samstag.