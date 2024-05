Es wird ungemütlich in der letzten Mai-Woche 2024. In Sachsen-Anhalt drohen stellenweise Starkregen und schwere Gewitter. Das sind die aktuellen Aussichten.

Unwetter am Montag und Dienstag: Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale). - Sonnenschein, Gewitter, Starkregen: In Sachsen-Anhalt könnte das Wetter in der letzten Mai-Woche nicht unterschiedlicher sein.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Montag

Am Montag drohen stellenweise starke Gewitter mit Starkregen in Sachsen-Anhalt. Die Gewitter sollen ab Mittag und in den frühen Nachmittagsstunden beginnen. Mit einem Niederschlag bis zu 25 Liter pro Quadratmeter, Sturm und Hagel muss gerechnet werden, so der DWD. Die Höchsttemperaturen liegen hierbei jedoch bei 25 Grad.

Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 veröffentlicht, die aktuell in folgenden Regionen Sachsen-Anhalts gilt:

Kreis Börde

Salzlandkreis

Magdeburg

Die Warnung gilt aktuell bis Montag, 27.05.2024, 16.30 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung ausgeweitet oder verlängert wird.

Wetter in Sachsen-Anhalt am Dienstag

In der Nacht auf Dienstag ist der Himmel bewölkt und es gibt mehrstündigen, teils gewittrigen Regen. Auch hier kann es laut dem DWD zu Starkregengefahr kommen. Die Temperaturen fallen auf bis zu zehn Grad.

Auch der Dienstag startet laut Vorhersage mit Regen und teils Gewittern. Im Tagesverlauf soll es dann jedoch Auflockerungen geben. Am Nachmittag und Abend soll es meist trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 18, im Harz bei 14 Grad.

Wann spricht man von Starkregen?

Der Deutsche Wetterdienst warnt in drei Stufen vor Starkregen. Von "normalem" Starkregen spricht man, wenn 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden auf die Erde prasseln. Von heftigem Starkregen ist die Rede, wenn 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder 35 bis 60 Liter pro Quadratmeter an Regen in sechs Stunden fallen.

Und von extrem heftigem Starkregen spricht man, wenn mehr als 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter in sechs Stunden fallen.