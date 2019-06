In Sachsen-Anhalt können in der Nacht zum Mittwoch vereinzelt Orkanböen auftreten. Symbolfoto: Michael Reichel/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor schweren Gewittern und Orkanböen in ganz Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Leipzig (vs) l Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden in Sachsen-Anhalt vom Dienstagabend, 11. Juni 2019, bis in die Nacht zum Mittwoch, 12. Juni 2019, hinein, schwere Gewitter erwartet. Der Mitteilung nach zieht das Unwetter vom Süden auf und kann möglicherweise auch mit schweren Sturmböen und vereinzelten Orkanböen sowie heftigem Starkregen und Hagel auftreten.

Bereits am Montagabend waren schwere Gewitter in Sachsen-Anhalt angekündigt. In Leipzig und Sachsen richtetet das schlechte Wetter Schäden an.