Eine Frau aus Altenweddingen hat im November 2018 ihren Opa in der Verwaltung der Gemeinde Sülzetal angemeldet, obwohl dieser in Tunesien verstorben war. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Die Polizei ermittelt gegen eine 41-Jährige aus Altenweddingen, die ihren Großvater trotz seines Todes als Einwohner angemeldet hat.

Osterweddingen (umi/il) l Wegen Urkundenfälschung und des Anfangsverdachts des Betruges ermittelt die Polizei in der Börde jetzt gegen eine 41-Jährige aus Altenweddingen. Die Frau hatte im November 2018 ihren Opa in der Verwaltung der Gemeinde Sülzetal angemeldet. Angeblich war der Opa zu krank, um selbst zu kommen. Tatsächlich, so die Ermittlungen der Polizei, war der Senior zu dem Zeitpunkt aber gar nicht mehr am Leben.



Herausgekommen ist die Geschichte, weil die Gemeinde Sülzetal das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Elbe-Heide über die Anmeldung informierte. Hier war der Mann zuvor registriert. Allerdings hatte er dort nur bis zum Jahr 2017 gewohnt und war dann mit seiner Enkelin nach Tunesien ausgewandert. Im gleichen Jahr ist er dort verstorben. Die Frau hatte dies aber niemandem verraten.



Eine Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamtes Elbe-Heide hatte jedoch im Internet einen Eintrag gefunden, in dem die Enkelin um ihren Opa trauerte und dies gemeldet. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei flog die Geschichte Ende Februar nun auf. Inwieweit die Enkelin über all die Monate beispielsweise Rentenleistungen des Opas in Anspruch genommen hat, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen, so die Polizei.