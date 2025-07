Ferien verbringt Familie Hollstein aus Sachsen-Anhalt nicht in großen Hotelressorts. Seit einigen Jahren entscheidet sie sich immer wieder dafür, ihre vier Wände mit anderen zu tauschen. Damit spart sie nicht nur Geld, sondern sammelt auch besondere Reise-Erlebnisse.

Familie Hollstein - mit Mutter Simone, Vater Andreas und den beiden Töchtern Amelie und Charlotte (vorne) - tauscht ihr Haus in Magdeburg seit Jahren mit anderen Familien.

Magdeburg. - Drängeleien am Buffet, reservierte Liegen früh am Morgen und laute Musik an der Pool-Anlage – das ist nichts für Familie Hollstein aus Magdeburg. Die vier haben sich für eine besondere Art des Reisens entschieden: Statt Hotels zu buchen, tauschen sie ihr Haus im Stadtteil Alte Neustadt mit Menschen auf der ganzen Welt.