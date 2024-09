Das Landgericht Magdeburg sprach einen Heranwachsenden des Mordes an seiner Mutter und seinem Bruder sowie des dreifachen versuchten Mordes an weiteren Geschwistern schuldig. Er ging nachts mit einem Messer auf seine Familie los.

Urteil nach Doppelmord: 18-Jähriger muss in Magdeburg zwölfeinhalb Jahre in Haft

Magdeburg. - Seit Anfang August hat die Große Jugendstrafkammer um die Vorsitzende Richterin Anne-Marie Seydel in nichtöffentlicher Sitzung am Magdeburger Landgericht gegen einen 18-Jährigen gebürtigen Aserbaidschaner mit russischem Pass verhandelt. Er soll im März dieses Jahres versucht haben, seine gesamte Familie auszulöschen. Am Freitag (27.September) verkündete die Kammer das Urteil: Der Heranwachsende muss für zwölf Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine 42-jährige Mutter und den jüngsten Bruder ermordet hat. Bei seinen weiteren drei Geschwistern im Alter von 13, 15 und 17 Jahren blieb es beim Versuch.