Höchster Preisanstieg seit 30 Jahren: Das ist in Sachsen-Anhalt alles teurer geworden

Halle (Saale)/dpa - Die Verbraucherpreise sind im März 2022 in Sachsen-Anhalt deutlich gestiegen. Das Statistische Landesamt in Halle gab am Mittwoch den Anstieg mit 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an.

Preise für Heizöl und Kraftstoff deutlich gestiegen

Besondere Treiber seien insbesondere die Energieträger. Der Preis für Heizöl stieg laut Statistikbehörde im Vergleich zum März 2021 um knapp 117 Prozent. Gas verteuerte sich im Jahresschnitt um etwa 40 Prozent, Dieselkraftstoff um 60 Prozent.

Der Preis für ein Liter Superbenzin ging um fast 40 Prozent nach oben, Strom wurde um 20 Prozent teurer. Die Behörde sprach vom stärksten Verbraucherpreisanstieg seit 30 Jahren.

Lebensmittel in Sachsen-Anhalt werden teurer

Aber auch die Lebensmittelpreise schossen zuletzt nach oben. Speisefette und Speiseöle sind im Vergleich zum März 2021 im Schnitt um 17 Prozent teurer, Gemüse um etwa 16 Prozent. Geflügelfleisch mit einem Preis-Plus von etwa 27 Prozent, wurde seit März 2021 erheblich teurer.

Außerdem trugen steigende Kosten für Bekleidungsartikel, Teigwaren, Bekleidung für Damen sowie Speiseeis im einstelligen Prozentbereich zur Teuerung bei.