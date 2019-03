In Halle ist eine junge Frau tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt wurden. Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine junge Frau ist in Halle in Sachsen-Anhalt tot in einer Wohnung entdeckt worden. Sie ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen.

Halle (dpa/dt) l In Halle ist eine junge Frau tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt wurden. Nach den vorliegenden Erkenntnissen sei die Tote gewaltsam ums Leben gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Bei der Frau handelt es sich um eine 26-Jährige, welche in Afghanistan geboren ist und seit geraumer Zeit in Halle (Saale) wohnte. Das ergebe sich auch aus der Situation, in der die Tote gefunden wurde. Am Sonntagmittag hatte eine Freundin die leblose Frau entdeckt.