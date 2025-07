Vermisstenfälle und Morde in Sachsen-Anhalt: Was ist der älteste Cold-Case des LKA?

Magdeburg. - Die Polizei in Sachsen-Anhalt zählt aktuell 64 ungeklärte Verbrechen zu sogenannten Cold Cases, die zum Teil bis ins Jahr 1990 zurückreichen. Das Landeskriminalamt (LKA) hat eine entsprechende Liste in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden in Stendal, Magdeburg, Halle und Dessau jetzt aktualisiert. Noch im Januar 2022 war von 49 solcher Altfälle die Rede. Die Zuarbeiten lieferten laut LKA-Sprecher Uwe Bachmann die Inspektionen. Seine Behörde fungiere als Koordinierungsstelle und unterstütze die Kriminalisten vor Ort, zum Beispiel mit einer „Operativen Fallanalyse“.