Kindertagesstätte Biedertz Verdacht der Freiheitsberaubung in Kita - Eltern und Erzieherinnen bekommen Post von der Kripo

Im Zusammenhang mit mutmaßlichen Vorkommnissen in einer Kita in Biederitz (Jerichower Land) sind weitere Details bekanntgeworden. Der Staatsanwalt ermittelt jetzt in dem Fall und greift zu besonderen Maßnahmen.