Ostereinkauf in Gefahr? Gründonnerstag: Verdi-Streik bei Lidl und Kaufland noch vor Ostern

Seit Monaten kämpfen die Beschäftigten im Handel für höhere Löhne. Noch vor Ostern ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten bei Lidl und Kaufland zu einem bundesweiten Streik am Gründonnerstag auf - auch in Sachsen-Anhalt. Ist der Ostereinkauf in Gefahr?