Islamismus und Terror in Sachsen-Anhalt: Wie groß ist die neue Gefahr?

In einer kürzlich erschienenen TV-Doku im ZDF heißt es, dass Islamisten insbesondere vom "Islamischen Staat" sich nach ihrer Niederlage erneut zusammenschließen sollen. Was bedeutet das für Sachsen-Anhalt?

Eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat: (Ehemalige) Kämpfer sollen sich nach Recherchen des ZDF auch in Deutschland befinden.

Magdeburg/Stendal - Keine Woche ist es her, da hat im bayerischen Ansbach ein Täter mit Messern bewaffnet auf Passanten eingestochen. Während seiner Tat soll er ""Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen haben. Ein islamistischer Hintergrund als Motiv wird weiterhin von den Ermittlern nicht ausgeschlossen. In Sachsen-Anhalt haben laut Verfassungsschutz 400 Personen sogenanntes "islamistisches Potenzial". Was bedeutet das für die Sicherheit des Landes?