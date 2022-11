Halle (Saale)/DUR/awe - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen, auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Halle?

Verkaufsoffene Sonntage 2022 in Halle

Dieses Jahr gab es bislang erst einen verkaufsoffenen Sonntag in Halle, der am 3. April stattfand. Am 6. November folgt dann der zweite Einkaufs-Sonntag 2022. In der Vorweihnachtszeit gibt es weitere Termine. Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt, finden noch am 4. Dezember (2. Advent) und am 18. Dezember (4. Advent) verkaufsoffene Sonntage in Halle statt. Geschäfte haben dann jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Geshoppt werden kann in Läden in der Innenstadt. Das Verkaufssortiment wird zudem beschränkt sein, teilt die Stadt weiter mit.

Wird es 2023 verkaufsoffene Sonntage in Halle geben?

Bislang gibt es noch keine konkreten Pläne zu verkaufsoffenen Sonntagen in Halle für das kommende Jahr.

Corona-Pandemie und verkaufsoffene Sonntage der vergangenen Jahre

Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von der Corona-Pandemie und den Maßnahmen, diese einzudämmen. Aus diesem Grund fand im Jahr 2020 kein verkaufsoffener Sonntag in Halle statt. 2021 gab es zwei verkaufsoffene Sonntage im Stadtgebiet von Halle: am 5. und 19. Dezember.