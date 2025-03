Verkaufsoffener Sonntag: An diesen Sonntagen kann in Aschersleben geshoppt werden.

Aschersleben. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind.

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Aschersleben in 2025?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Aschersleben

Den ersten verkaufsoffenen Sonntag in 2025 gab es in Aschersleben am 2. März. Am 1. Juni, 28. September und 21. Dezember sollen die Geschäfte in der Ascherslebener Innenstadt von 14 bis 18 Uhr ebenfalls am Sonntag öffnen.