Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für 2025 in Quedlinburg aus?

Auch in 2025 wird es in Quedlinburg wieder verkaufsoffene Sonntage geben.

Quedlinburg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind.

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage 2025 in Quedlinburg?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Quedlinburg

Wie der Internetseite der Stadt Quedlinburg zu entnehmen ist, finden in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage in der Welterbestadt im Harz statt.

Anlässlich des Stadtfestes fand am 1. Juni der erste verkaufsoffene Sonntag statt. In der Weihnachtszeit standen die nächsten Einkaufs-Sonntage an: am 30. November und am 7. Dezember.

Der letzte verkaufsoffene Sonntag in Quedlinburg ist für den 14. Dezember, dem dritten Advent, anberaumt. Es sollen alle Geschäfte in der historischen Altstadt geöffnet haben.