Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für 2025 in Sangerhausen aus?

Verkaufsoffene Sonntage 2025: Wann haben die Geschäfte in Sangerhausen geöffnet?

Auch in diesem Jahr wird es wieder verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen geben.

Sangerhausen. - In Sangerhausen bieten verkaufsoffene Sonntage eine ideale Gelegenheit, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten von Montag bis Samstag Einkäufe zu erledigen.

An diesen speziellen Tagen können Besucher ohne den üblichen Alltagsstress entspannt shoppen. Die Sonntagsöffnungszeiten der Geschäfte variieren dabei in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr, was ausreichend Zeit für einen gemütlichen Einkaufsbummel bietet.

An welchen Sonntagen im Jahr 2025 haben die Geschäfte in Sangerhausen geöffnet?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Sangerhausen

Schon jetzt stehen zwei verkaufsoffene Sonntage für 2025 fest. Diese finden am 11. Mai zum Frühlingserwachen und am 7. September zum Kobermännchenfest statt, teilt die Pressestelle der Stadt Sangerhausen auf Anfrage mit.