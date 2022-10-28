Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Weißenfels aus?

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage 2025 in Weißenfels?

Weißenfels. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Weißenfels?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Weißenfels

In diesem Jahr fanden bisher zwei verkaufsoffene Sonntage in Weißenfels statt. Anlässlich des Ostermarktes am 13. April öffneten die Geschäfte in der Altstadt. Auch am ersten Advent, am 30. November, zur Höfischen Weihnacht konnte eingekauft werden.

Der letzte Einkaufs-Sonntag findet anlässlich zur Marienweihnacht am 14. Dezember in Weißenfels statt. Die Geschäfte in der Altstadt öffnen am dritten Advent von 13 bis 18 Uhr.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.