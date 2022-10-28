Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Wittenberg aus?

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage 2025 in Wittenberg?

Wittenberg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Wittenberg?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Wittenberg

In Wittenberg sind vier verkaufsoffene Sonntage für 2025 geplant. Der erste fand anlässlich des Töpfermarktes am 28. September statt.

Am 31. Oktober öffnen die Geschäfte in der Innenstadt anlässlich des Reformationsfests. Neben den geöffneten Läden können sich Besucher an dem Feiertag unter anderem auf ein historisches Spektakel, Konzerte und Gottesdienste freuen.

Zwei weitere folgen zur Weihnachtszeit am 30. November und am 14. Dezember.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.