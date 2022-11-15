Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für 2025 in Naumburg aus?

In Naumburg öffnen auch in diesem Jahr wieder die Geschäfte am Sonntag.

Naumburg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind.

Wie steht 2025 es um die verkaufsoffenen Sonntage in Naumburg?

Wird es 2025 verkaufsoffene Sonntage in Naumburg geben?

Bislang fanden drei verkaufsoffene Sonntage in Naumburg statt. Zum Kirschfest am 29. Juni und zum Weinfest am 31. August öffneten die Geschäfte in der Innenstadt. Auch am 30. November konnte am Sonntag geshoppt werden.

2025 wird es noch einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag geben: am 14. Dezember, zum dritten Advent, kann in der Innenstadt eingekauft werden, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.