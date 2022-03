So viele Wildunfälle gab es 2021 in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang stellt am Dienstag die neue Verkehrsunfallstatistik vor. Schon jetzt wurden erste Zahlen bekannt. Besonders Wildunfälle sorgen im Land weiter für viele Unfälle.

Ein Verkehrsschild warnt vor Wildwechsel an einer Landstraße.

Magdeburg/dpa - Die Zahl der Wildunfälle in Sachsen-Anhalt ist 2021 leicht zurückgegangen, blieb aber die Unfallursache Nummer eins auf den Straßen. Insgesamt wurden hierzulande etwa 66.840 Verkehrsunfälle registriert, wie aus der Verkehrsunfallstatistik für das vorige Jahr hervorgeht. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) stellt die Details am Dienstag (14.00 Uhr) in Magdeburg vor.

Die Zahl der Zusammenstöße und Vorfälle mit Wildbeteiligung lag bei 13.920 und damit um drei Prozent unter der des Jahres 2020. Diese Unfallursache war dennoch häufiger als etwa Fehler beim Wenden, Rangieren und Rückwärtsfahren mit rund 7.620 Fällen und zu geringer Abstand mit rund 6.090 Fällen