Knapp vier Jahre ist es her, als eine damals 22-Jährige aus Brandenburg verschwand. Nun wurden ihre sterblichen Überreste in einem Wald in Sachsen-Anhalt gefunden.

Die 22-Jährige wurde damals auch mit Polizeitauchern gesucht.

Luckenwalde. – Fast vier Jahre nach dem Verschwinden einer jungen Frau aus Luckenwalde wurde ihre Leiche in einem Wald in Sachsen-Anhalt gefunden.

Die damals 22-Jährige war im September 2021 als vermisst gemeldet worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Das teilten das Land Brandenburg und das Polizeipräsidium Brandenburg gemeinsam mit.

Vermisste aus Brandenburg: Suche mit Polizeitauchern ohne Erfolg

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat für entscheidende Hinweise zur Aufklärung des Falls eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Kurz nach dem Verschwinden zeigte sich die Behörde noch hoffnungsvoll, die junge Frau lebend zu finden.

Die Polizei befragte Personen aus dem Umfeld der Vermissten, um mehr über die Umstände ihres Verschwindens zu erfahren und Hinweise auf ihren Aufenthaltsort zu erhalten. Auch eine Suche mit Polizeitauchern in Luckenwalde blieb ohne Ergebnis.

Laut einem Beitrag des RBB veröffentlichte der Vater der Vermissten nach ihrem Verschwinden einen eigenen Suchaufruf. Die "Märkische Allgemeine Zeitung" zitierte ihn damals mit den Worten: "Meine Tochter ist noch nie weggelaufen. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass so etwas passiert."