Lüdelsen - Hartmut Förster geht durch die schmalen Gänge und kleinen Räume der ehemaligen Schlachterei in Lüdelsen, einem Ortsteil der Altmark-Gemeinde Jübar. Der Zahn der Zeit hat mittlerweile an Wänden und Vitrinen genagt, wie der Pfarrer im Ruhestand selbst sagt. Doch was der 83-Jährige zu zeigen hat, lockt nach wie vor viele Menschen auf das Grundstück in der Dorfstraße – besonders im Dezember.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.