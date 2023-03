Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht zum ersten Mal die Logistik-Spezialisten der Bundeswehr in Mahlwinkel bei Magdeburg. Dort spricht er mit Soldaten und verrät, wie er die Lage der Bundeswehr einschätzt.

Mit Video: Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch in Mahlwinkel bei Magdeburg

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist am Donnerstag in Mahlwinkel zu Besuch.

Mahlwinkel - Auf einem ehemaligen sowjetischen Militär-Flugplatz ist am Donnerstag Verteidigungsminister Boris Pistorius gelandet. Er besuchte erstmals die Streitkräftebasis in Mahlwinkel bei Magdeburg. Dort erhielt er einen umfassenden Einblick in die Fähigkeiten des zweitgrößten Organisationsbereichs der Bundeswehr.

Die Streitkräftebasis dient zur Unterstützung der anderen Truppenteile: Heer, Marine, Luftwaffe sowie dem Zentralen Sanitätsdienst und dem Cyber- und Informationsraum. Der Verteidungsminster besichtigte unter anderem die Abteilungen Nachschub und Instandsetzung sowie den Feldlagerbetrieb.

Bundeswehr ist "kein Trümmerhaufen"

Pistorius schätzt die Situation der gesamten Bundeswehr ein: "Einen Trümmerhaufen hätte ich nicht übernommen als Verteidigungsminister", sagt er. Es gebe zwar Mängel an der Truppe, die aber nicht an der Truppe, sondern in Ausstattung und Infrastrukturen liegen, erklärt er. Zukünftig sollen Personalstrukturen verändert und Prozesse beschleunigt werden.