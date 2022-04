Verunglückte Wanderer in den Alpen waren Lehrer aus der Nähe von Halle

Die Wanderer, die am Wochenende in den Alpen verunglückten, waren Lehrer am Burggymnasium Wettin. Schüler und Kollegen trauern.

Halle (Saale)/Wettin/MZ - Im Luisenzimmer des Burggymnasiums Wettin stehen zwei große Blumensträuße auf einer langen Tafel, dazu ein Foto von Antje und Lutz B. - Schüler und Lehrer bleiben stehen, weinen, sind erschüttert. Die beiden Pädagogen waren bei Kollegen sowie Gymnasiasten gleichermaßen beliebt. Die Nachricht von ihrem tödlichen Unfall in den bayerischen Alpen sorgt nach dem Ende der Osterferien an der Schule für einen Schock und Betroffenheit. Das Landesschulamt hat am Dienstag Psychologen nach Wettin geschickt, um das Gymnasium in diesen schweren Stunden zu unterstützen.