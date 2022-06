Video mit Hitler-Gruß an Gymnasium: Vertuscht Schulleitung rechte Hetze?

Hat die Schulleitunmg des Europagymnasiums „Walther Rathenau“ in Bitterfeld rechte Hetze vertuscht? So lautet der Vorwurf eines Elternratsvorsitzenden. Es geht um ein Video mit einem Hitlergruß unter Schülern.

Das Walther-Rathenau-Gymnasium in Bitterfeld. Hier wurden Schüler beim Zeigen des Hitlergrußes gefilmt.

Bitterfeld/MZ - Es sind schwere Vorwürfe, die Steffen Lang erhebt: Der Elternratsvorsitzende der 12b am Bitterfelder Europagymnasium „Walther Rathenau“ wirft der Schulleitung in einem Brief, der der Redaktion vorliegt, vor, nicht gegen rechte Hetze und rechtes Gedankengut vorzugehen.