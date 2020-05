Eine Mitarbeiterin des Burgenlandkreises hält in einem Testzelt ein Röhrchen mit einer Nährlösung für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt ist von Freitag auf Sonnabend nicht gestiegen.

Magdeburg (dpa/vs) l In Sachsen-Anhalt gibt es am Sonnabendmittag keine bestätigten Corona-Neuinfektion. Das vermeldet das Ministerium. Damit bleiben die bislang 1676 bestätigten Fälle in Sachsen-Anhalt aktuell.

Es sei jedoch eine Momentaufnahme, von einer Trendwende zu sprechen, sei viel zu früh, zumal am Wochenende generell weniger Testergebnisse eingingen, hieß es. "Aber es ist sehr ermutigend", teilte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wir freuen uns sehr, dass erstmals seit Beginn der Pandemie keine Neuinfektion zu vermelden ist", so die Ministerin. Wichtig sei, Abstands- und Hygieneregeln sehr ernst zu nehmen, um der Gefahr von Neuinfektionen möglichst entgegen zu wirken. Dabei dürfe nicht nachgelassen werden. Bereits in den vergangenen Tagen lagen die gemeldeten Infektionszahlen im einstelligen Bereich.

Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland, in dem eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde. Am 10. März wurden dann fast zeitgleich vier Fälle bekannt. Seitdem ist die Gesamtzahl der Infizierten auf 1676 gestiegen. Gemessen an den Fällen pro 100.000 Einwohnern verzeichnet laut Robert Koch-Institut nur Mecklenburg-Vorpommern weniger festgestellte Infektionen.